Конкурс на поставку судов для речного маршрута объявят в Москве

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Конкурс на поставку порядка 10 судов для будущего речного маршрута в Москве могут объявить до конца года, рассказал заммэра, глава департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры столицы Максим Ликсутов.

"Речной маршрут уже утвержден. Мы сейчас занимаемся техническим заданием для речного судна", – отметил он.

По словам заммэра, суда можно будет эксплуатировать круглогодично. Их адаптируют для маломобильных граждан. Курсировать транспорт будет интервалом в 10 минут.

Ранее сообщалось, что в 2020 году планируется запустить водный маршрут от Киевского вокзала до улицы Нижние Мневники. Суда первого пилотного маршрута свяжут друг с другом три столичных округа, деловой квартал "Сити", городские парки и Киевский вокзал. На маршрутах будут действовать городские тарифы и карта "Тройка".

На протяжение маршрута предполагается семь остановок. Протяженность маршрута составит 10 километров, время в пути в обе стороны – 104 минуты.