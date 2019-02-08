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16:06

Конкурс на поставку судов для речного маршрута объявят в Москве

транспорт

16:06

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Фото: портал мэра и правительства Москвы

Конкурс на поставку порядка 10 судов для будущего речного маршрута в Москве могут объявить до конца года, рассказал заммэра, глава департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры столицы Максим Ликсутов.

"Речной маршрут уже утвержден. Мы сейчас занимаемся техническим заданием для речного судна", – отметил он.

По словам заммэра, суда можно будет эксплуатировать круглогодично. Их адаптируют для маломобильных граждан. Курсировать транспорт будет интервалом в 10 минут.

Ранее сообщалось, что в 2020 году планируется запустить водный маршрут от Киевского вокзала до улицы Нижние Мневники. Суда первого пилотного маршрута свяжут друг с другом три столичных округа, деловой квартал "Сити", городские парки и Киевский вокзал. На маршрутах будут действовать городские тарифы и карта "Тройка".

На протяжение маршрута предполагается семь остановок. Протяженность маршрута составит 10 километров, время в пути в обе стороны – 104 минуты.

транспорт

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