Аэропорт Платов в Ростове-на-Дону принял первый рейс

Фото: ТАСС/Марина Лысцева
Аэропорт Платов в Ростове-на-Дону, построенный в рамках подготовки к чемпионату мира по футболу 2018 года, начал прием и отправку регулярных и чартерных рейсов.
Первый самолет приземлился в четверг, 7 декабря, в 11:00. Рейс принадлежит авиакомпании "Победа" и выполнен из столичного аэропорта Внуково, сообщает ТАСС.
Обратно в Москву воздушное судно отправится в 12:00. Также в этот день аэропорт примет лайнеры разных перевозчиков из Москвы, Санкт-Петербурга, Норильска, Екатеринбурга, Новосибирска, Симферополя, Тель-Авива, Тбилиси и Еревана.
С этого дня на Платов переведены все рейсы, ранее выполнявшиеся в международном аэропорту Ростов-на-Дону.
"Платов" – первый в России проект такого рода, построенный частным инвестором. Общий объем финансирования проекта составил 47 миллиардов рублей.
Аэропорт общей площадью 50 тысяч квадратных метров находится в 30 километрах от города. Пропускная способность – 5 миллионов пассажиров в год. Взлетно-посадочная полоса способна принимать все типы современных средне- и дальнемагистральных воздушных судов.
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