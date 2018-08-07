Расписание электричек Белорусского направления МЖД изменится в августе

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Расписание электричек Белорусского направления Московской железной дороги (МЖД) изменится в августе. Причиной станет замена стрелок на станции Кубинка-1, сообщили в пресс-службе компании.

"Стрелка – сложный элемент путевой инфраструктуры, замена которого является достаточно трудоемким процессом, требующим времени и соблюдения определенной технологии. Во время работ движение поездов на перегоне Кубинка-1 – Петелино будет осуществляться по одному пути в реверсивном режиме", – сказано в сообщении.

Работы будут на первом главном пути проведут с 8 на 9 августа, а на втором – с 15 по 20 августа. В основном ремонт запланировали на ночное время.

Из расписания временно вывели электрички на участках Голицыно – Можайск, Дорохово – Кубинка-1, Голицыно – Кубинка-1, Голицыно – Бородино, Кубинка-1 – Бородино, Можайск – Кубинка-1 и Москва Бутырская – Одинцово. Некоторые поезда изменят свое расписание.

Изменения можно отслеживать на сайте ОАО "РЖД".