Проект продления Сокольнической линии метро одобрили в ГЗК

Фото: портал Москва 24/Никита Симонов

Градостроительно-земельная комиссия (ГЗК) под руководством Сергея Собянина одобрила проект планировки продления Сокольнической линии метро от станции "Столбово" до "Новомосковской".

Длина участка "Столбово-Новомосковская" составит 2300 метров. Станция "Новомосковская" будет расположена в поселении Сосенское, вдоль строящейся трассы "Солнцево – Бутово – Варшавское шоссе", у пересечения с улицей Александры Монаховой.

ГЗК отметила, что открытие "Новомосковской" улучшит транспортное обслуживание Коммунарки и Южного Бутова. В составе участка метро "Столбово – Новомосковская" построят электродепо для обслуживания поездов Сокольнической линии.

Ранее сообщалось, что в ТиНАО улучшат транспортную обеспеченность в 2019 году. Количество станций метро удвоится – их станет восемь. Также запланирован ввод 2 миллионов квадратных метров жилья.