Вторые вестибюльные двери начали демонтировать в Московском метрополитене

Фото: телеграм-канал "Новости Москвы"

Специалисты приступили к демонтажу вторых вестибюльных дверей в Московском метрополитене. Об этом сообщает ТАСС.

"Зимние" стеклянные двери уже сняли на станции "Говорово" Солнцевской линии. Подобные мероприятия организуют в столичном метро каждый апрель, таких дверей на станциях более 5 тысяч.

В летний период, когда на улице фиксируется высокая температура, воздух в пассажирской зоне метрополитена обновляется до 5 раз в час. Для этого тоннельная вентиляция подземки переключается на усиленный режим.

В Дептрансе ранее сообщали о подготовке метро к летнему периоду. Кроме перевода тоннельной вентиляции, специалисты проводят там генеральную уборку. Работники с помощью шлангов и пылесосов очищают вестибюли, ниши в потолке, колонны, фасады зданий и многое другое. Также специалисты промывают станции культурного наследия. Там особое внимание уделяется фрескам и другим элементам искусства.

Ранее Сергей Собянин рассказал, что в столице за последние годы в порядок привели территории возле 367 станций метро, МЦК, МЦД и железнодорожных станций. По словам мэра, это составляет более половины от их общего количества.

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