Движение транспорта в районе "ВЭБ Арены" перекроют из-за футбольного матча

Фото: портал мэра и правительства Москвы

В воскресенье ограничат движение транспорта в районе стадиона "ВЭБ Арена". Там пройдет матч второго тура чемпионата России между ЦСКА и "Ростовом", сообщает телеканал Москва 24.

Временно нельзя будет проехать по двум участкам: в проезде Березовой Рощи от Ходынского бульвара до 4-го Ходынского проезда, а также на улице 3-я Песчаная от улицы Куусинена до улицы 2-я Песчаная.

Движение в районе стадиона перекроют с 17:00 до 20:00.