Более 500 тысяч болельщиков воспользовались транспортом Москвы с начала ЧМ-2018

Фото: ТАСС/Артем Геодакян
Транспортный комплекс Москвы успешно справляется с перевозкой болельщиков чемпионата мира по футболу. Об этом заявил замглавы департамента транспорта столицы Дмитрий Пронин.
"Транспортный комплекс полностью справляется с поставленной задачей по перевозке болельщиков. За 10 матчей городским транспортом воспользовались 545 тысяч болельщиков", – сказал он, передает РИА Новости.
Ранее заммэра Москвы по вопросам транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Максим Ликсутов сообщил, что чемпионат мира по футболу не вызвал осложнения дорожной ситуации в столице.
Заммэра отметил, что болельщики чаще, чем предполагалось, выбирают городской транспорт. По его словам, во время матчей фиксируются локальные затруднения у стадионов и фестиваля болельщиков, но в остальное время движение в Москве свободно и соответствует летним показателям. При этом с каждой игрой болельщиков перевозят быстрее.
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