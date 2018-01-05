Движение на нескольких столичных улицах ограничат с 9 января

Фото: портал Москва 24/Александр Авилов
Движение перекроют на нескольких столичных улицах из-за строительства с 9 января, сообщили в пресс-службе Центра организации дорожного движения.
Так нельзя будет проехать на участке улицы Николая Старостина. Круглосуточные ограничения на одной полосе будут действовать с 9 по 21 января. С 22 января по 4 февраля перекроют по полосе в каждую сторону, затем снова участок одной полосы с 5 по 15 февраля. Речь идет об участке между домами 7 и 8.
Кроме того, на западе столицы с 9 января по 1 февраля будет круглосуточно ограничено движение по Промышленному проезду от дома 3, строение 2 до дома 3а. Затем перекрытия сдвинутся с 1 по 9 февраля на участок от дома 3а, строение 2 по Промышленному проезду до дома 1, строение 2 по Багратионовскому проезду.
Круглосуточно ограничат движение на одной полосе Проектируемого проезда № 107 до пересечения с промышленным проездом с 9 по 28 февраля.
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