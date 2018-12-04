Афиша мюзикла "Принцесса цирка" украсила карту "Тройка"

Карта "Тройка" с изображением афиши спектакля "Принцесса цирка" Московского театра мюзикла появилась в продаже во всех кассах столичной подземки. Об этом сообщает пресс-служба театра.

Транспортную карту оригинального дизайна выпустили ограниченным тиражом. Она "оформлена в фирменном стиле спектакля "Принцесса цирка", показы которого в этом театральном сезоне начнутся 14 декабря", уточнили в театре.

"Теперь приятное воспоминание о спектакле можно будет всегда носить с собой", – подчеркнули представители Московского театра мюзикла в социальной сети "ВКонтакте".

Ранее сообщалось, что в метро теперь можно приобрести новогодние брелоки "Тройка". Как отметил заммэра по вопросам транспорта Максим Ликсутов, в конце декабря в продажу поступят карты "Тройка" с аналогичным праздничным дизайном.