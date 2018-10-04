На северо-востоке столицы заработает новый полуэкспрессный маршрут

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

На северо-востоке Москвы 6 октября запустят новый полуэкспрессный маршрут № 909, пишет портал мэра и правительства Москвы.

Жители Северного смогут с комфортом добираться до станций Калужско-Рижской и Серпуховско-Тимирязевской линий метро. Маршрут полуэкспресса будет пролегать по Дмитровскому шоссе через улицы Череповецкую и Лескова до станции метро "Медведково". Автобус будет следовать с минимальным числом остановок. По словам первого заместителя гендиректора ГУП "Мосгортранс" Бориса Ткачука, интервалы движения в часы пик составят 10 минут.

В настоящее время в столице действует 13 полуэкспрессных маршрутов, ежедневно перевозящих свыше 160 тысяч человек. В сентябре на севере Москвы были запущены автобусы № 283 и 865к, которые связывают Молжаниновский район со станциями Таганско-Краснопресненской и Замоскворецкой линий метро.