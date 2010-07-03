Форма поиска по сайту

Часто ищут

Москва 24

Форма поиска по сайту

Часто ищут

09:27

Участок Большого Черкасского переулка у ЦИК перекроют из-за выборов

транспорт Московские выборы город

09:27

Поделиться в социальных сетях:

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Участок Большого Черкасского переулка в центре столицы перекроют 8 и 9 сентября в связи с проведением выборов в органы государственной власти и местного самоуправления, сообщает ТАСС.

Движение ограничат с 08:00 8 сентября до 14:00 9 сентября от улицы Ильинки до Малого Черкасского переулка.

8 сентября в 85 регионах РФ пройдет более пяти тысяч выборов разного уровня. Пройдут выборы в 13 законодательных собраний, в 16 субъектах РФ изберут глав регионов, в 22 административных центрах – глав городской думы, а в трех региональных столицах – глав муниципальных образований. Также пройдут довыборы в Госдуму по четырем одномандатным округам.

В том числе в Единый день голосования состоятся выборы депутатов в Московскую городскую думу. Участки будут работать с 8:00 до 20:00. Зарегистрированы 233 кандидата, среди них 171 кандидат от партий и 62 самовыдвиженца. Список кандидатов в депутаты Мосгордумы и сведения о них можно найти на сайте Мосгоризбиркома, а также на стендах в помещениях УИК.

Читайте также

транспорт Московские выборы город

Поделиться в социальных сетях:

Выборы в Мосгордуму 2019 ДОКУМЕНТЫ

© 2012 – 2019

Выборы в Мосгордуму 2019 / ДОКУМЕНТЫ    Настройки телеэфира    Перечень запрещенных в РФ организаций

Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.

Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».

Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.

Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR

Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».

Партнёр Рамблера
  • Рейтинг@Mail.ru

закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

Следите за новостями:

Больше не показывать
Яндекс.Метрика