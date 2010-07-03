Участок Большого Черкасского переулка у ЦИК перекроют из-за выборов

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Участок Большого Черкасского переулка в центре столицы перекроют 8 и 9 сентября в связи с проведением выборов в органы государственной власти и местного самоуправления, сообщает ТАСС.

Движение ограничат с 08:00 8 сентября до 14:00 9 сентября от улицы Ильинки до Малого Черкасского переулка.

8 сентября в 85 регионах РФ пройдет более пяти тысяч выборов разного уровня. Пройдут выборы в 13 законодательных собраний, в 16 субъектах РФ изберут глав регионов, в 22 административных центрах – глав городской думы, а в трех региональных столицах – глав муниципальных образований. Также пройдут довыборы в Госдуму по четырем одномандатным округам.

В том числе в Единый день голосования состоятся выборы депутатов в Московскую городскую думу. Участки будут работать с 8:00 до 20:00. Зарегистрированы 233 кандидата, среди них 171 кандидат от партий и 62 самовыдвиженца. Список кандидатов в депутаты Мосгордумы и сведения о них можно найти на сайте Мосгоризбиркома, а также на стендах в помещениях УИК.