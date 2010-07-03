Трамваи на Дубининской улице задерживаются из-за повреждения контактной сети

Фото: портал Москва 24/Владимир Яроцкий

Повреждение контактной сети произошло на Дубиниской улице. Из-за этого сейчас задерживаются трамваи пяти маршрутов, сообщает транспортный комплекс столицы.

Уточняется, что от графика отклонились трамваи №А, 3, 35, 38 и 39. Их маршруты временно изменены. Горожанам советуют быть внимательнее.