В театре Маяковского можно посмотреть онлайн-трансляции спектаклей. Видео снимается в высоком разрешении с камеры, расположенной в директорской ложе. Посмотреть трансляции можно после покупки электронного билета.

Сначала нужно зайти на страницу трансляции, выбрать спектакль, а затем купить и ввести уникальный код. Для удобства тех, кто находится в другом часовом поясе, начать смотреть трансляцию можно в течение суток.

"Мы рады, что теперь у наших поклонников появилась возможность стать нашими зрителями, находясь в любом городе России и мира", - заявил директор театра Леонид Ошарин.

Ближайшая трансляции состоится 17 октября в 19.00 – это будет знаменитый спектакль по Гоголю "Мертвые души"

18 октября покажут спектакль о природе артистического дара, о счастье, свободе и зависимости "Таланты и поклонники".

Стоимость электронной билета - 300 рублей.