04 июня 2014, 16:38

Транспорт

В центре Москвы встали трамваи

Читатели M24.ru сообщают, что в центре Москвы в сторону Шаболовки встали трамваи от Тульской улицы, с Орджоникидзе и с Верхнемихайловской.

По данным очевидцев, движение затруднено из-за аварии у остановки на улице Лестева.

Происшествие затронуло трамваи №№ 47, 26, 38, 39, 14, 16, 1 и "А".

