31 июля 2013, 16:35

Спорт

Николай Давыденко сыграет на Кубке Кремля

Российский теннисист Николай Давыденко подтвердил свое участие на Кубке Кремля, который пройдет в Москве с 12 по 20 октября этого года. Теннисные поединки пройдут в спорткомплексе "Олимпийский".

Давыденко дважды становился победителем Кубка Кремля, сообщает официальный сайт турнира.

Николай Давыденко является одним из самых титулованных российских теннисистов. За свою карьеру он выиграл более 20 турниров серии АТР, а также стал обладателем Кубка Дэвиса 2006 года в составе сборной России.

В 2006 году Давыденко занимал 3 позицию рейтинга в одиночном разряде.

