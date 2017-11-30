Пользователи сообщают о проблемах в работе мессенджера WhatsApp

Фото: ТАСС/Дмитрий Феоктистов

Пользователи по всему миру сообщают о проблемах в работе мессенджера WhatsApp.

Информация о сбоях в работе также появилась на странице сервиса Downdetector, который отслеживает работу популярных интернет-ресурсов, передает ТАСС.

По данным сервиса, о проблемах сообщают пользователи в Нидерландах и Бразилии. Неполадки также были зафиксированы в США, Мексике, Чили, Перу, Испании, Германии, Италии и других странах Европы.

В России наибольшее количество жалоб поступило от пользователей из Москвы.