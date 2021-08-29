Работа "ВКонтакте" восстановлена после сбоя

Фото: Москва 24/Яна Дейнега

Специалисты восстановили работу социальной сети "ВКонтакте" после кратковременного сбоя в работе сервиса, который наблюдался у российских пользователей. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу компании.

"Мы полностью восстановили работу", – говорится в сообщении.

В воскресенье, 29 августа, пользователи "ВКонтакте" сообщили о неполадках в работе социальной сети. Отмечалось, что неполадки начались в районе 8:00 по московскому времени. Около 20% претензий касались доставки сообщений. Еще 2% неполадок были связаны со входом в аккаунт.