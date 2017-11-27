"ВКонтакте" разрешила пользователям редактировать сообщения

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В социальной сети "ВКонтакте" стали доступны функции редактирования сообщений и создания ссылки для вступления в групповой чат. Редактирование сообщений доступно в течение 24 часов после отправки – у обновленных сообщений появится отметка "ред.", передает Агентство "Москва" со ссылкой на пресс-службу сервиса.

"Для редактирования нужно нажать на иконку с карандашом в полной и мобильной версиях сайта. Пользователи Android уже могут видеть результаты изменения сообщений. Полная поддержка нововведения появится в ближайших обновлениях официальных приложений" , – отметили специалисты.

Также для добавления пользователя в групповой чат теперь не обязательно добавлять его в друзья, вместо этого можно создать ссылку для приглашения. Функция доступна для тех, кто создает беседы в меню. При аннулировании ссылки приглашения работать не будут. Всего в групповом чате могут находиться до 250 человек.

Ранее социальная сеть "ВКонтакте" была разблокирована в Индии. С 14 ноября соцсеть стала полностью доступна пользователям в этом государстве.

Решение о деблокировании было принято после того, как сотрудники российского посольства помогли представителям "ВКонтакте" связаться с Министерством электронных и информационных технологий Индии и представить инструменты и меры по обеспечению безопасности, действующие в соцсети. При этом отмечается, что совместная борьба модераторов соцсети и властей Индии с противоправным контентом будет продолжаться.