"ВКонтакте" разрешила пользователям редактировать сообщения

27 ноября, 16:04
Фото: ТАСС/Сергей Коньков
В социальной сети "ВКонтакте" стали доступны функции редактирования сообщений и создания ссылки для вступления в групповой чат. Редактирование сообщений доступно в течение 24 часов после отправки – у обновленных сообщений появится отметка "ред.", передает Агентство "Москва" со ссылкой на пресс-службу сервиса.
"Для редактирования нужно нажать на иконку с карандашом в полной и мобильной версиях сайта. Пользователи Android уже могут видеть результаты изменения сообщений. Полная поддержка нововведения появится в ближайших обновлениях официальных приложений" , – отметили специалисты.
Также для добавления пользователя в групповой чат теперь не обязательно добавлять его в друзья, вместо этого можно создать ссылку для приглашения. Функция доступна для тех, кто создает беседы в меню. При аннулировании ссылки приглашения работать не будут. Всего в групповом чате могут находиться до 250 человек.
Ранее социальная сеть "ВКонтакте" была разблокирована в Индии. С 14 ноября соцсеть стала полностью доступна пользователям в этом государстве.
Решение о деблокировании было принято после того, как сотрудники российского посольства помогли представителям "ВКонтакте" связаться с Министерством электронных и информационных технологий Индии и представить инструменты и меры по обеспечению безопасности, действующие в соцсети. При этом отмечается, что совместная борьба модераторов соцсети и властей Индии с противоправным контентом будет продолжаться.
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