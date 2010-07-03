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16:59

Китай запустит свой музыкальный сервис в России

технологии

16:59

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Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

Китайская компания Huawei собирается запустить в России музыкальный сервис. Об этом сообщает "Коммерсантъ". Это должно произойти до конца 2019 года.

Huawei Music будет доступна по подписке. Ее стоимость будет на уровне Apple Music и Google Play, например, ежемесячная подписка в Google Play стоит 159 рублей.

В сегменте стриминговых аудиосервисов в России самая большая доля сейчас у Google Play и Apple Music.

У Huawei уже есть медиапроект в России. Китайская компания сотрудничает с "Газпром-медиа". Техническая платформа Huawei лежит в основе видеосервиса "ТНТ-Premier".

Ранее стало известно, что Huawei подала в суд на правительство США. Оно обвинило китайскую компанию в шпионаже в пользу китайских властей.

технологии

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