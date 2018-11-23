В России впервые используют систему предотвращения съемки на концерте

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В России впервые используют систему, которая предотвращает фото- и видеосъемку во время концертов на мобильный телефон. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе компании T.C.I.

Как пояснили в пресс-службе, сейчас в западных странах "получила распространение система Yondr для предотвращения съемки концертов". По словам представителя компании, система работает следующим образом: на входе все мобильные устройства упаковывают в особые чехлы. Снять их разрешается только на выходе или в специальной зоне Phone Free Zone.

При этом гаджеты не будут изыматься у посетителей, отметили T.C.I. Они останутся при владельцах в течение всего концерта, но воспользоваться ими будет невозможно. Систему Yondr планируют впервые опробовать в России на декабрьских концертах фронтмена немецкой рок-группы Rammstein Тилля Линдеманна, уточнили организаторы его российского тура.

Представители менеджмента исполнителя пояснили, что артист хочет дать зрителям возможность наслаждаться его шоу "без отвлечения на девайсы".