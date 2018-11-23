В России впервые используют систему предотвращения съемки на концерте

23 ноября 2018, 17:07
Фото: портал Москва 24/Виктория Виатрис
В России впервые используют систему, которая предотвращает фото- и видеосъемку во время концертов на мобильный телефон. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе компании T.C.I.
Как пояснили в пресс-службе, сейчас в западных странах "получила распространение система Yondr для предотвращения съемки концертов". По словам представителя компании, система работает следующим образом: на входе все мобильные устройства упаковывают в особые чехлы. Снять их разрешается только на выходе или в специальной зоне Phone Free Zone.
При этом гаджеты не будут изыматься у посетителей, отметили T.C.I. Они останутся при владельцах в течение всего концерта, но воспользоваться ими будет невозможно. Систему Yondr планируют впервые опробовать в России на декабрьских концертах фронтмена немецкой рок-группы Rammstein Тилля Линдеманна, уточнили организаторы его российского тура.
Представители менеджмента исполнителя пояснили, что артист хочет дать зрителям возможность наслаждаться его шоу "без отвлечения на девайсы".
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: