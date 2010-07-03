Открытие первой галереи Aurus. Прямой эфир

Презентационное пространство первого в России автомобиля класса ультра-люкс Aurus открылось в Москве. Эти машины объединили в себе передовые разработки и решения отечественной и мировой промышленности. Aurus был разработан по заказу Минпромторга легендарным конструкторским бюро НАМИ, которое проектировало первые отечественные автомобили в начале ХХ столетия.

В церемонии открытия шоу-рума в "Москва-Сити" приняли участие глава Минпромторга Денис Мантуров, гендиректор бренда Aurus Адиль Ширинов и гендиректор "Панавто" Кирилл Павлович