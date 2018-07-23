В Госдуме поддержали введение технологии оплаты с помощью подмигивания смартфону

23 июля, 11:38
Фото: Портал Москва 24/Роман Балаев
В Госдуме поддержали идею MasterCard о введении технологии оплаты с помощью подмигивания в камеру смартфона. Своим мнением поделился заместитель председателя думского комитета по информационной политике, информационным технологиям и связи Андрей Свинцов, сообщает Агентство "Москва".
Предложенная технология называется selfie pay. Свинцов отметил, что сейчас достаточно эффективно работает технология отпечатков пальцев и новая технология может быть ничем не хуже.
"Я сам пользуюсь мобильным приложением и с помощью отпечатка пальца вхожу в это приложение, какие-то оплаты произвожу. Технология подмигивания не будет же распространятся на какие-то неизвестные устройства. Это будет устройство, которое принадлежит владельцу", – пояснил он.
Парламентарий добавил, что технологии, создаваемые банками и платежными системами, на сегодняшний день достаточно надежны.
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