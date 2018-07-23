В Госдуме поддержали введение технологии оплаты с помощью подмигивания смартфону

Фото: Портал Москва 24/Роман Балаев

В Госдуме поддержали идею MasterCard о введении технологии оплаты с помощью подмигивания в камеру смартфона. Своим мнением поделился заместитель председателя думского комитета по информационной политике, информационным технологиям и связи Андрей Свинцов, сообщает Агентство "Москва".

Предложенная технология называется selfie pay. Свинцов отметил, что сейчас достаточно эффективно работает технология отпечатков пальцев и новая технология может быть ничем не хуже.

"Я сам пользуюсь мобильным приложением и с помощью отпечатка пальца вхожу в это приложение, какие-то оплаты произвожу. Технология подмигивания не будет же распространятся на какие-то неизвестные устройства. Это будет устройство, которое принадлежит владельцу", – пояснил он.

Парламентарий добавил, что технологии, создаваемые банками и платежными системами, на сегодняшний день достаточно надежны.