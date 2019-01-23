Tele2 выяснила предпочтения клиентов

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов
Tele2 составил рейтинг предпочтений пользователей программы "Больше" в 2018 году. Как выяснилось, чаще всего клиенты оператора присоединялись к программе, чтобы приобрести украшения в рамках специальных акций от ювелирных сетей. Именно на эту категорию пришлось около трети активаций, уточнили в Tele2.
На втором месте по популярности оказались партнерские предложения крупных интернет-ретейлеров. Ими интересовались примерно 20% пользователей "Больше". Покупая товары на онлайн-площадке, участники акции могли получить кешбэк, причем в октябре и ноябре он был повышенным.
Третье место в рейтинге наиболее востребованных акций заняло спецпредложение для любителей чтения. 14% клиентов программы лояльности выбирали акции от виртуального книжного. Интернет-магазин предлагал абонентам Tele2 книги в подарок, а также различные скидки и кешбэк за покупку аудио- и электронных книг.
Четвертое место досталось акциям в рамках "Черной пятницы" и "Киберпонедельника". Хотя эти предложения действовали всего около двух недель, именно на них пришлось около 9% активаций. Скидки российских и зарубежных онлайн-магазинов в этот период достигали 90%.
Пятую позицию в рейтинге заняли предложения от продуктовых супермаркетов (5% активаций). Они позволили пользователям "Больше" делать покупки с кешбэком на счет мобильного телефона.
Число пользователей программы лояльности мобильного оператора Tele2 в 2018 году выросло в пять раз. Особенно активно к программе присоединялись в октябре–декабре – в период распродаж "Черной пятницы" и в преддверии новогодних праздников.
По данным компании, программой лояльности "Больше" активно пользовались также любители кино и компьютерных игр. В столице абоненты особенно высоко оценили возможность посетить каток на ВДНХ с 20-процентной скидкой.
Как пояснил гендиректор макрорегиона "Москва" Tele2 Игорь Жижикин, компания стремится "стать для своих клиентов полноценным партнером по стилю жизни, окружив их экосистемой продуктов и выгодных предложений". По его словам, ярким тому примером стала программа лояльности "Больше", которая подарила клиентам оператора множество интересных и востребованных предложений.
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