Компания Apple упростила разблокировку iPhone для людей в медицинских масках

15:54
Фото: Москва 24/Антон Великжанин
Компания Apple выпустила обновление для своей операционной системы iOS. Нововведение даст возможность разблокировать телефон с опцией FaceID, если на лице человека медицинская маска, передает "Газета.ру".
Новые функции появятся в iPhone с установкой iOS 13.5. Апдейт в программной обеспечении потребовался на фоне пандемии коронавируса и рекомендации носить маски в общественных местах.
До этого пользователи Apple жаловались, что их устройство не может распознать владельца только по глазам. В итоге гаджет проводил безуспешное сканирование, после чего запрашивал пароль для разблокировки.
С обновлением для получения доступа к iPhone с функцией Face ID нужно сделать свайп вниз, после чего система моментально предложит использовать кодовую комбинацию.
Ранее Apple отказалась предоставлять данные со своих устройств властям США. Однако компания была готова сотрудничать с правительством при конкретных расследования.
Согласно последним данным ВОЗ, в мире зафиксировано более 4,8 миллиона случаев заражения, свыше 318 тысяч человек скончалось.
В России выявлено 317 554 случая коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 3 099 летальных исходов, выздоровел 92 681 человек.
Новый способ оплаты может появиться в системе быстрых платежей
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: