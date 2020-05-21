Компания Apple упростила разблокировку iPhone для людей в медицинских масках

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Компания Apple выпустила обновление для своей операционной системы iOS. Нововведение даст возможность разблокировать телефон с опцией FaceID, если на лице человека медицинская маска, передает "Газета.ру".

Новые функции появятся в iPhone с установкой iOS 13.5. Апдейт в программной обеспечении потребовался на фоне пандемии коронавируса и рекомендации носить маски в общественных местах.

До этого пользователи Apple жаловались, что их устройство не может распознать владельца только по глазам. В итоге гаджет проводил безуспешное сканирование, после чего запрашивал пароль для разблокировки.

С обновлением для получения доступа к iPhone с функцией Face ID нужно сделать свайп вниз, после чего система моментально предложит использовать кодовую комбинацию.

Ранее Apple отказалась предоставлять данные со своих устройств властям США. Однако компания была готова сотрудничать с правительством при конкретных расследования.

Согласно последним данным ВОЗ, в мире зафиксировано более 4,8 миллиона случаев заражения, свыше 318 тысяч человек скончалось.

В России выявлено 317 554 случая коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 3 099 летальных исходов, выздоровел 92 681 человек.