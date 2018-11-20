В Instagram будут удалять фейковые лайки и комментарии

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Администрация социальной сети Instagram начнет борьбу с фейковыми лайками, комментариями и подписчиками. Об этом говорится в заявлении, опубликованном на сайте сервиса.

"Начиная с сегодняшнего дня мы начнем удалять комментарии и лайки, которые были сделаны с помощью сторонних приложений для повышения популярности аккаунта. Мы разработали специальные методы, с помощью которых компьютерные системы могут эффективно выявлять такие аккаунты и удалить недопустимую активность. Такие аккаунты негативно сказываются на репутации сервиса. Кроме того, это нарушает принципы социальной сети и соглашение об использовании", – говорится в сообщении.

В социальной сети также отметили, что платформа создавалась, в первую очередь, для реальных людей, которые приходят в Instagram, чтобы получить живую реакцию на свои фото и видео. Кроме того, представители напомнили, что использование приложений по раскрутке аккаунта небезопасно, так как пользователи оставляют там данные о доступе к своей учетной записи.

Ранее в СМИ появились сведения о том, что пароли пользователей из-за ошибки в системе могли появиться в открытом доступе. При использовании функции "Скачайте ваши данные" можно было временно увидеть в адресной строке браузера свой пароль, однако никому другому он не раскрывался. Однако в Instagram опровергли эту информацию.

В начале ноября заместитель председателя комитета Госдумы по информационным технологиям и связи Андрей Свинцов (ЛДПР) предложил обязать блогеров и владельцев популярных страниц в Instagram оформлять свои аккаунты на юридическое лицо, легально размещать рекламу и платить налоги с прибыли. Если блогер получает деньги таким образом, то это является предпринимательской деятельностью, указывает парламентарий. Депутат также добавил, что закрепление аккаунтов за юрлицом может позитивно отразиться на деятельности блогеров и обезопасить их профили от взломов.