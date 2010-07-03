Депутат Госдумы предложил создать соцсеть в виртуальной реальности

Заместитель председателя комитета Госдумы по образованию и науке Борис Чернышов предложил создать в России социальную сеть в виртуальной реальности. Это обращение есть в распоряжении RT.
Депутат направил его министру цифрового развития России Константину Носкову. Чернышов подчеркнул, что технология общения и передачи информации с помощью фотографий, видео и других изображений востребована сегодня.
Он отметил, что Россия могла бы запустить социальную сеть, которая работала бы в виртуальной реальности, чтобы люди с разных регионов планеты могли общаться друг с другом одновременно "с помощью виртуальных копий самих себя, создав свое небольшое социальное пространство".
Парламентарий отметил, что тестовые версии социальных сетей в виртуальной реальности уже показывали западные разработчики, однако дальше пробных вариантов дело не пошло: цена VR-шлема пока высока, поэтому не каждый может его купить. Депутат уверен, что Россия должна стать первой страной с подобной социальной сетью.
"Подобная сеть может быть общественной, с правами, принадлежащими государству, и стать частью российского государственного сегмента интернета, которая используется для подключения к сети госинформационных систем и информационно-телекоммуникационных сетей госорганов. Это могут быть государственные виртуальные кафе или интернет-кабинки, в которых всем желающим будут предоставляться такие шлемы или же очки виртуальной реальности", – сказал он.
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