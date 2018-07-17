Систему распознавания лиц будут тестировать в столичных школах

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Систему распознавания лиц для прохода в столичные школы планируют начать тестировать с нового учебного года, рассказал на Московском урбанистическом форуме – 2018 глава департамента информационных технологий Артем Ермолаев.

Турникеты при этом могут убрать, если названная технология окажется лучше, передает Агентство "Москва".

В сентябре систему распознавания лиц введут в московских автобусах. Ее установят почти в двух тысячах новых автобусах "Мострансавто".

Сейчас камеры ведут запись в формате FullHD, снимают движение и салон автобуса, водителя и передают геопозицию транспорта. К началу осени видеооборудование интегрируют в систему "Безопасный регион", оно станет распознавать лица.

Систему будут использовать полицейские при поиске пропавших без вести и розыске подозреваемых в преступлениях. Данные с камер будут передаваться в диспетчерские центры и полицейские участки. В каждом автобусе появится пять видеокамер: один объектив направлен на водителя, два – на салон, и еще два фиксируют происходящее за лобовым и задним стеклом.