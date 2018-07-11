Эксперты увидели угрозу для Индии в закупке Пакистаном российских истребителей

11 июля, 10:39
Фото: ТАСС/Марина Лысцева
Возможная закупка Пакистаном российских истребителей-бомбардировщиков, по мнению экспертов, представляет угрозу для Индии.
Самолеты производства РФ заметно укрепят и повысят боевую мощь Пакистана, пишет "Комсомольская правда" со ссылкой на местные СМИ.
Как отмечается, у Пакистана уже есть такие вооружения, как МиГ-19, Ил-2, F-86 "Сэйбр", Мираж III и F-104 "Старфайтер".
Министр обороны Пакистана Хуррам Дастгир Хан говорил о том, что Россия и Пакистан могут подписать соглашение о покупке Исламабадом Су-35.
Ранее сообщалось, что Турция может закупить у России истребители Су-57 вместо американских F-35. Это произойдет в том случае, если США заблокируют поставки F-35 из-за покупки турецкой стороной зенитно-ракетных комплексов С-400.
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