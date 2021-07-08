Tele2 сняла сериал о работе службы поддержки

16:31
Фото: youtube.com/Tele2 Россия
Tele2 сняла сериал "Служба поддержки" о работе клиентского сервиса, основанный на реальных обращениях абонентов, сообщает пресс-служба мобильного оператора.
Короткометражные серии сняты в различных жанрах – от романтической комедии до триллера.
"Объединяет киноновеллы то, что его герои – сотрудники службы личной поддержки Tele2 – готовы помочь абонентам в сложной ситуации здесь и сейчас. Они демонстрируют искреннее сопереживание и действуют не по шаблонам. В этом проявляется философия "Других правил", которой Tele2 придерживается во всех направлениях своей деятельности", – говорится в сообщении.
Премьера первых двух серий состоялась 8 июля. Длительность одного эпизода чуть превышает 10 минут.
Директор по маркетингу Tele2 Инна Походня рассказала, что для оператора сериал стал новым форматом коммуникации с целевой аудиторией.
"Реальная помощь, эмпатия и вовлеченность – не просто слова, а принципы работы клиентской службы Tele2, вокруг которых выстраиваются серии. "Основано на реальных звонках" здесь ключевое", – сказала Походня.
Она подчеркнула, что сценаристы добавили в реальные истории долю художественного вымысла, однако сохранили в сюжете главное – человечное отношение оператора к клиенту и искреннее желание помочь.
Абонентов Tele2 обслуживают четыре центра дистанционных продаж и сервиса в Ростове-на-Дону, Челябинске, Саранске и Иркутске, ежедневно в них принимают свыше 94 тысяч звонков и цифровых обращений. В задачи дистанционного сервиса входит привлечение, развитие, сохранение и повышение лояльности клиентов во всех точках контакта.
Ранее стало известно, что за 5 лет оператор Tele2 увеличил число станций 4G в столице в 23 раза. По последним данным, доля устройств с 4G среди всех смартфонов достигла показателя 93%.
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