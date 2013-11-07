Минкомсвязь на будет запрещать ввоз мобильников без поддержки ГЛОНАСС

Фото: ИТАР-ТАСС

Минкомсвязь не намерена запрещать ввоз в Россию мобильных телефонов без поддержки российской спутниково-навигационной системы ГЛОНАСС.

Ранее сообщалось, что производителей и продавцов телефонов обяжут подтверждать, что поставляемая ими в Россию продукция соответствует требованиям к навигационным системам, в том числе ГЛОНАСС.

Как сообщает в четверг ИТАР-ТАСС со ссылкой на представителя министерства Марию Винник, Минкомсвязь подготовило изменения в некоторые акты об использовании ГЛОНАСС, причем документ будет опубликован в течение двух недель. В нем, отмечает агентство, нет запрета на ввоз в Россию телефонов с поддержкой только системы GPS. По словам Винник, согласно проекту приказа Минкомсвязи, при наличии приемника ГЛОНАСС в терминале приемник должен соответствовать определенным требованиям.

Подготовленные министерством изменения призваны в том числе стимулировать развитие ГЛОНАСС, добавила представитель Минкомсвязи.

Разработанная по заказу Минобороны СССР, Глобальная навигационная спутниковая система (ГЛОНАСС) наряду с GPS является одной из двух функционирующих систем глобальной спутниковой навигации. Она предназначена для навигационно-временного обеспечения неограниченного числа пользователей на суше, в море, в воздухе и в космосе. Доступ к гражданским сигналам ГЛОНАСС в любой точке мира предоставляется безвозмездно и неограниченно.

Развитием ГЛОНАСС занимаются Роскосмос и ОАО "Российские космические системы". С 2012 до 2020 года из бюджета России на проект выделено 320 миллиардов рублей. За это время планируется изготовить 15 спутников "Глонасс-М" и 22 спутника "Глонасс-К".

Первый в мире смартфон, оснащенный чипом ГЛОНАСС, выпускался в рамках линейки телефонов от МТС совместно с американскими и китайскими производителями. Продажи начались 31 марта 2011 года, однако от дальнейшего производства было решено отказаться. В мае 2012 года МТС запустила в продажу второй смартфон с ГЛОНАСС. Цена новой модели - около 5,3 тысячи рублей - была вдвое ниже, чем у предшественника.