Верховный суд предложил внести в УК понятие уголовного проступка

Фото: ТАСС/Интерпресс/Александр Тарасенков

Верховный суд России предложил считать преступления небольшой тяжести, за которые УК РФ не предусматривает лишения свободы, уголовным проступком. Они подразумевают более легкие наказания.

Согласно законопроекту, совершеннолетний человек, впервые совершивший уголовный проступок, освобождается от уголовной ответственности. При этом к нему применяют одну из мер уголовно-правового характера, сообщает ТАСС.

Освобождать от уголовной ответственности предложили и в других случаях. К примеру, если преступление небольшой тяжести, которое не является уголовным проступком, совершено в первый. Это же касается преступлений средней тяжести с применением мер уголовно-правового характера. Но есть условие – должен быть возмещен ущерб. Возможны и другие варианты устранения причиненного вреда.

В качестве мер уголовно-правового характера предлагается применять обязательные работы на срок от 30 до 240 часов с отбыванием не более 4 часов в день и исправительные работы на срок от одного месяца до одного года. В последнем случае должны также взыскать из зарплаты от 5 до 10 процентов в доход государства.

За уголовный проступок предлагается применять самый короткий срок истечения давности привлечения к ответственности – 1 год. Условно-досрочное освобождение можно применять после фактического отбытия не менее четверти срока наказания.

Несовершеннолетнего, впервые совершившего уголовный проступок, суд будет освобождать от уголовной ответственности с применением принудительных мер воспитательного воздействия. Это может быть предупреждение, передача под надзор родителей или госоргана, возложение обязанности загладить причиненный вред либо ограничение досуга и установление особых требований к поведению несовершеннолетнего.

Для подростков, совершивших преступление небольшой тяжести, не подпадающее под уголовный проступок, предлагается применять сразу несколько принудительных мер воспитательного воздействия. То же распространяется на преступления средней тяжести.

К преступлениям, которые могут стать уголовными проступками, относятся, в частности, клевета, вандализм, разглашение тайны усыновления, воспрепятствование работе журналистов, продажа алкоголя несовершеннолетним, нарушение авторских прав или неприкосновенности жилища. Всего – около 80 составов преступлений небольшой тяжести, за которые не лишают свободы. В 2016 году, по сведениям суда, за такие преступления осудили более 40 тысяч человек.