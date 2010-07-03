Фигуранта дела владельца группы "Сумма" выпустили из СИЗО

Топ-менеджера компании "ГлобалЭлектроСервис" Хачима Эристова, которого обвиняют по делу в отношении владельца группы "Сумма" Зиявудина Магомедова, отпустили из СИЗО. Решение принял Мосгорсуд, передает Агенство "Москва".
28 марта Мосгорсуд рассмотрел ходатайство следствия о продлении срока содержания под стражей Эристова, подозреваемого в особо крупном мошенничестве.
"Судья Московского городского суда постановил изменить меру пресечения на домашний арест до 28 июня", – уточнили в пресс-службе суда.
Решение объяснили тем, что нет законных оснований для дальнейшего содержания Эристова в СИЗО. В суде подчеркнули, что расследование уголовного дела и ознакомление обвиняемого с материалами дела носит затяжной характер, а все доказательства находятся у следователей.
Кроме того, суд учел возраст и состояние здоровья подозреваемого, который живет в Москве и имеет семью.
В рамках домашнего ареста на Эристова наложены некоторые ограничения. Ему нельзя выходить из дома, общаться с другими обвиняемыми, потерпевшими, свидетелями по уголовному делу, а также отправлять и получать письма, пользоваться телефоном.
Два года назад в офисе "ГлобалЭлектроСервис" прошли обыски в рамках расследования дела о завышении объемов выполненных работ при подготовке строительства стадиона "Арена Балтика". Сумма ущерба составила 752 миллиона рублей.
Тогда Тверской суд санкционировал арест экс-министра строительства Калининградской области Амира Кушхова, замглавы регионального управления капитального строительства Сергея Трибунского и Хачима Эристова.
Хищение при строительстве стадиона стало одним из семи эпизодов преступления, которые вменяются братьям Магомедовым. По данным СК, Зиявудин и Магомед Магомедовы обвиняются в мошенническом хищении 2,5 миллиарда рублей, растрате и создании преступного сообщества. Ранее суд оставил их в СИЗО до 30 июня.
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