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18:38

Иск "Победы" к разработчику ее бизнес-стратегии отклонили

суды транспорт

18:38

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Фото: портал Москва 24/Лидия Широнина

Арбитражный суд Москвы отклонил иск авиакомпании "Победа" к ООО "Бостон Консалтинг Груп". Оно занималось разработкой бизнес-стратегии авиакомпании. Об отклонении иска сообщает Агентство "Москва", приводя картотеку арбитражных дел.

Лоукостер "Победа" подал в суд на компанию "Бостон Консалтинг Груп". В иске отмечалось, что рекомендованные компанией изменения были не применимы к "Победе". Также упоминалось о сроках предоставления бизнес-стратегии. Они оказались очень затянуты.

16 января руководство "Победы" заявило о планах предъявить иск к калининградскому аэропорту Храброво из-за истории с задевшим трап самолетом. Этот случай привел к пятичасовой задержке рейса.

суды транспорт

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