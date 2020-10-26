Опубликовано письмо Ефремова к семье погибшего Захарова

20:35
Фото: пресс-служба Мосгорсуда
Бывший адвокат Михаила Ефремова Андрей Алешкин опубликовал в Facebook письмо актера к семье погибшего в ДТП Сергея Захарова.
Он подчеркнул, что текст является проектом. Письмо обсуждали с защитником потерпевшей стороны Александром Добровинским.
"Я знаю, что унижал Вас перед всей страной, и я готов просить прощения на глазах у всей страны, поэтому, если посчитаете сделать это письмо публичным, я не буду против", – сказано в письме.
"Сразу скажу, к сожалению, это письмо Михаил Олегович не увидел (переговоры были прерваны). Поэтому это только проект письма, который еще раз подтверждает наши договоренности", – написал Алешкин.
Пресненский районный суд Москвы в начале сентября признал Ефремова виновным в аварии со смертельным исходом. В результате ДТП в центре столицы погиб курьер Сергей Захаров.
22 октября в Мосгорсуде прошло заседание по рассмотрению апелляционной жалобы на приговор Михаилу Ефремову. Суд принял решение смягчить наказание с 8 до 7,5 лет колонии общего режима.
При этом адвокат артиста Петр Хархорин отметил, что при рассмотрении кассационной жалобы суд может еще уменьшить срок актеру Михаилу Ефремову.
Защитник также отметил, что Ефремов готов компенсировать убытки компании – владельцу пострадавшего в ДТП автомобиля.
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