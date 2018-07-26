Дело Цымбалюк-Романовской направят в суд

Дело экс-супруги Армена Джигарханяна Виталины Цымбалюк-Романовской будет направлено в суд. Прокуратура утвердила обвинительное заключение, сообщает ТАСС.

Цымбалюк-Романовская обвиняется по статье "Незаконное собирание или распространение сведений о частной жизни лица, составляющих его личную или семейную тайну, без его согласия либо распространение этих сведений в СМИ".

Ранее в рамках дела с Цымбалюк-Романовской была взята подписка о невыезде и наложен арест на часть имущества и средств.

Джигарханян и Цымбалюк-Романовская развелись в конце ноября прошлого года. По словам адвоката Джигарханяна Евгения Парфенова, между бывшими супругами остались имущественные споры.