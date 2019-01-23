Темы дня

Непреклонные годы
Спецпроект УМНЫЙ ГОРОД
Московская электронная школа
Форма поиска по сайту

Часто ищут

Москва 24
Непреклонные годы
Спецпроект УМНЫЙ ГОРОД
Московская электронная школа
Форма поиска по сайту

Часто ищут

16:02

Внучке бывшего арбитражного управляющего "ЮКОСа" грозит 12 лет колонии

суды

16:02

Поделиться в социальных сетях:

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Прокурор запросил 12 лет колонии общего режима для внучки бывшего арбитражного управляющего нефтяной компании "ЮКОС" Эдуарда Ребгуна Марии Ребгун. Ее обвиняют в покушении на убийство и разбойном нападении, передает Агентство "Москва".

Гособвинитель также попросил суд приговорить к 12 годам колонии строго режима сообщника Ребгун – Влада Горбаковского.

Потерпевший и его адвокат Владислав Кочерин просили назначить подсудимым максимальный срок наказания. Они ходатайствовали о компенсации морального вреда на 7 миллионов рублей и 100 тысяч рублей в качестве возмещения расходов на лечение.

Адвокаты подсудимых сочли предлагаемые сроки наказания и суммы ущерба чрезмерными. По словам подсудимой, у нее нет средств для возмещения такой суммы. Адвокат потерпевшего заявил, что это не так, поскольку у подсудимой в собственности находится автомобиль Ferrari стоимостью около 5 миллионов рублей.

По мнению потерпевшего, мотивом для нападения могла послужить ревность, так как она была его девушкой. Приговор огласят 24 января.

В сентябре 2017 года Ребгун и Горбаковского задержали. Им предъявили обвинения в покушении на убийство и разбойном нападении.

По версии следствия, Ребгун подговорила Горбаковского к совершению преступления, пообещав ему 150 тысяч рублей. Горбаковский по указанию Ребгун подкараулил мужчину у подъезда и ударил его топором не менее 13 раз.

Нападавший вину признал, ссылаясь на то, что его подговорила Ребгун. Она свою вину отрицала.

суды

Поделиться в социальных сетях:

© 2012 – 2018

Настройки телеэфира

Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.

Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».

Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.

Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR

Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».

Партнёр Рамблера
  • Рейтинг@Mail.ru

закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

Следите за новостями:

Больше не показывать
Яндекс.Метрика