Внучке бывшего арбитражного управляющего "ЮКОСа" грозит 12 лет колонии

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин
Прокурор запросил 12 лет колонии общего режима для внучки бывшего арбитражного управляющего нефтяной компании "ЮКОС" Эдуарда Ребгуна Марии Ребгун. Ее обвиняют в покушении на убийство и разбойном нападении, передает Агентство "Москва".
Гособвинитель также попросил суд приговорить к 12 годам колонии строго режима сообщника Ребгун – Влада Горбаковского.
Потерпевший и его адвокат Владислав Кочерин просили назначить подсудимым максимальный срок наказания. Они ходатайствовали о компенсации морального вреда на 7 миллионов рублей и 100 тысяч рублей в качестве возмещения расходов на лечение.
Адвокаты подсудимых сочли предлагаемые сроки наказания и суммы ущерба чрезмерными. По словам подсудимой, у нее нет средств для возмещения такой суммы. Адвокат потерпевшего заявил, что это не так, поскольку у подсудимой в собственности находится автомобиль Ferrari стоимостью около 5 миллионов рублей.
По мнению потерпевшего, мотивом для нападения могла послужить ревность, так как она была его девушкой. Приговор огласят 24 января.
В сентябре 2017 года Ребгун и Горбаковского задержали. Им предъявили обвинения в покушении на убийство и разбойном нападении.
По версии следствия, Ребгун подговорила Горбаковского к совершению преступления, пообещав ему 150 тысяч рублей. Горбаковский по указанию Ребгун подкараулил мужчину у подъезда и ударил его топором не менее 13 раз.
Нападавший вину признал, ссылаясь на то, что его подговорила Ребгун. Она свою вину отрицала.
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