Задержанный при расследовании теракта в Петербурге приговорен к 5 годам

Фото: ТАСС/Юрий Машков

Обида Абдыраимова, задержанного в ходе расследования дела о подготовке теракта в метро Санкт-Петербурга, признан виновным в вербовке боевиков для запрещенной в России террористической организации "Исламское государство" и склонении к совершению терактов, сообщает ТАСС.

Виновному назначили наказание в виде лишения свободы на срок пять лет в колонии общего режима.

Громкий теракт в метро Санкт-Петербурга произошел 3 апреля. В вагоне поезда на перегоне между станциями "Технологический институт" и "Сенная площадь" взрывное устройство привел в действие террорист-смертник. Погибли 15 человек, не считая самого смертника.

По делу арестованы 11 человек, срок предварительного следствия установлен до 3 января.