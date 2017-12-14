Задержанный при расследовании теракта в Петербурге приговорен к 5 годам

14 декабря, 13:54
Фото: ТАСС/Юрий Машков
Обида Абдыраимова, задержанного в ходе расследования дела о подготовке теракта в метро Санкт-Петербурга, признан виновным в вербовке боевиков для запрещенной в России террористической организации "Исламское государство" и склонении к совершению терактов, сообщает ТАСС.
Виновному назначили наказание в виде лишения свободы на срок пять лет в колонии общего режима.
Громкий теракт в метро Санкт-Петербурга произошел 3 апреля. В вагоне поезда на перегоне между станциями "Технологический институт" и "Сенная площадь" взрывное устройство привел в действие террорист-смертник. Погибли 15 человек, не считая самого смертника.
По делу арестованы 11 человек, срок предварительного следствия установлен до 3 января.
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