Фото: Москва 24/Александр Авилов

Столичный суд арестовал подозреваемого в убийстве студентки РУДН на юго-западе Москвы. Об этом сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на пресс-службу Мосгорсуда.

Тело 21-летней девушки, завернутое в одеяло, было обнаружено на балконе в квартире одного из домов на улице Академика Виноградова. По данным ряда СМИ, в квартире вместе с погибшей проживал ее молодой человек, который сбежал до приезда полицейских.

Позднее по подозрению в убийстве был задержан 23-летний уроженец Чувашии. В ходе допроса молодой человек дал признательные показания и пояснил, что задушил девушку в ходе конфликта. В отношении задержанного возбудили уголовное дело по статье "Убийство".

В вузе обещали оказать помощь семье погибшей. Отмечалось, что девушка училась на четвертом курсе, она изучала французский, английский и немецкий языки. По словам преподавателей, она была прилежной и доброжелательной.

