Готовивших взрывы в столичном регионе приговорили к 15 годам

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Московский окружной военный суд приговорил к 15 годам колонии строгого режима двух уроженцев Таджикистана, которые признались в подготовке теракта в торговом центре в Москве и подмосковной электричке.

"Суд постановил признать Махмудова Бахтиера виновным и назначить ему наказание в виде 15 лет с отбыванием наказания в колонии строгого режима, признать Рахматова Зафархона виновным и назначить ему наказание в виде 15 лет с отбываем в колонии строгого режима", – огласил решение судья, передает ТАСС.

Отмечается, что в настоящий момент приговор в законную силу не вступил и может быть обжалован в течение 10 суток.

Махмудова и Рахматова задержали в декабре 2017 года. Они обвиняются по статьям "Незаконное приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение оружия" и "Террористический акт".

Ранее в феврале также были осуждены на сроки от 14 до 19 лет колонии боевики "Исламского государства" (организация запрещена в РФ), планировавшие теракты в Москве.

По данным следствия, участники террористической группы планировали серию терактов в Москве и нападения на предпринимателей и полицейских с целью хищения денег и оружия. Организатор группы Бабаев привлек в нее Джанатлиева, Махадалиева, Газимагомедова и Тукиева.