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11:11

Готовившие теракты в Москве боевики сядут за решетку надолго

суды

11:11

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Фото: /Фото: портал Москва 24/Александр Авилов

Боевики "Исламского государства" (организация запрещена в РФ), планировавшие теракты в Москве, осуждены на сроки от 14 до 19 лет колонии. Об этом со ссылкой на УФСБ России по Москве и Московской области сообщает РИА Новости.

По данным следствия, участники террористической группы планировали серию терактов в Москве и нападения на предпринимателей и полицейских с целью хищения денег и оружия. Организатор группы, М. Бабаев привлек в нее Джанатлиева, Махадалиева, Газимагомедова и Тукиева, сообщили в ФСБ.

"В 2018 году суд признал Бабаева М. С., Джанатлиева Ш. М., Махадалиева Н. Е., Газимагомедова Х. А., Тукиева З. М. виновными в совершении преступления... и приговорил их к различным срокам лишения свободы, от 14 до 19 лет, с отбыванием наказания в колонии строгого режима", – говорится в сообщении.

В конце января на территории Южного федерального округа задержали трех человек, которые собрали для террористов более 10 миллионов рублей. Сбор средств проводился под видом благотворительности.

суды

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