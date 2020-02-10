Обвинение запросило 16 лет колонии строгого режима для генерала Дрыманова

Фото: Агентство "Москва"/Антон Кардашов

Прокурор запросил 16 лет колонии строгого режима бывшему начальнику столичного главка Следственного комитета России генерал-майору Александру Дрыманову, обвиняемому в коррупции. Об этом сообщает Агентство "Москва".

Генерала Дрыманова задержали сотрудники ФСБ России 17 июля 2018 года. Ему вменяют причастность к случаям дачи взятки. Сам офицер называет обвинения абсурдными и считает, что его оговорили бывшие коллеги. При этом сотрудники правоохранительных органов рассматривают причастность Дрыманова к уголовному делу о коррупции в рядах СК, сотрудников которого пытались подкупить представители вора в законе Захария Калашова (Шакро Молодой). По данным следствия, речь идет о взятке в 1 миллион долларов.

Ранее, в ходе заседания в Мосгорсуде, генерал майор заявил о необоснованности обвинений в свой адрес. Он объяснил, что в мешке, который он передал своему первому заместителю Денису Никандрову, находились не 200 тысяч долларов, а бутылка коньяка, которую Никандров собирался принести на встречу с коллегами.

В рамках дела о коррупции в рядах Следственного комитета ранее были осуждены экс-глава управления собственной безопасности СК РФ Михаил Максименко, экс-заместитель Максименко Александр Ламонов, бывший первый заместитель Дрыманова Никандров. Летом 2019 года Никандров был условно-досрочно освобожден от отбывания наказания.

Также по делу вынесли обвинительный приговор в отношении бывшего главы следственного управления СК РФ по Центральному административному округу Москвы Алексей Крамаренко. Под стражей он будет находиться до 1 апреля 2020 года.

В марте 2018 года Никулинский районный суд столицы приговорил Захария Калашова к девяти годам и 10 месяцам колонии строгого режима, а его соучастника Андрея Кочуйкова (Итальянец) к восьми годам и 10 месяцам колонии строгого режима.