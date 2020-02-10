Обвинение запросило 16 лет колонии строгого режима для генерала Дрыманова

15:31
Фото: Агентство "Москва"/Антон Кардашов
Прокурор запросил 16 лет колонии строгого режима бывшему начальнику столичного главка Следственного комитета России генерал-майору Александру Дрыманову, обвиняемому в коррупции. Об этом сообщает Агентство "Москва".
Генерала Дрыманова задержали сотрудники ФСБ России 17 июля 2018 года. Ему вменяют причастность к случаям дачи взятки. Сам офицер называет обвинения абсурдными и считает, что его оговорили бывшие коллеги. При этом сотрудники правоохранительных органов рассматривают причастность Дрыманова к уголовному делу о коррупции в рядах СК, сотрудников которого пытались подкупить представители вора в законе Захария Калашова (Шакро Молодой). По данным следствия, речь идет о взятке в 1 миллион долларов.
Ранее, в ходе заседания в Мосгорсуде, генерал майор заявил о необоснованности обвинений в свой адрес. Он объяснил, что в мешке, который он передал своему первому заместителю Денису Никандрову, находились не 200 тысяч долларов, а бутылка коньяка, которую Никандров собирался принести на встречу с коллегами.
В рамках дела о коррупции в рядах Следственного комитета ранее были осуждены экс-глава управления собственной безопасности СК РФ Михаил Максименко, экс-заместитель Максименко Александр Ламонов, бывший первый заместитель Дрыманова Никандров. Летом 2019 года Никандров был условно-досрочно освобожден от отбывания наказания.
Также по делу вынесли обвинительный приговор в отношении бывшего главы следственного управления СК РФ по Центральному административному округу Москвы Алексей Крамаренко. Под стражей он будет находиться до 1 апреля 2020 года.
В марте 2018 года Никулинский районный суд столицы приговорил Захария Калашова к девяти годам и 10 месяцам колонии строгого режима, а его соучастника Андрея Кочуйкова (Итальянец) к восьми годам и 10 месяцам колонии строгого режима.
"Московский патруль": Дело Дрыманова
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: