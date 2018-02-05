Суд продлил домашний арест пресс-секретарю Роскомнадзора

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Суд продлил до 7 мая домашний арест пресс-секретарю Роскомнадзора Вадиму Ампелонскому и его подельникам, которые обвиняются в мошенничестве. Об этом сообщила пресс-секретарь Басманного суда Юнона Царева.

"Суд удовлетворил ходатайство следствия в отношении Вадима Ампелонского о продлении меры пресечения в виде домашнего ареста на три месяца, то есть до 7 мая 2018 года", – сказала она, передает Агентство "Москва".

Такое же решение суд принял в отношении начальника правового управления Роскомнадзора Бориса Едидина и советника гендиректора ФГУП "Главный радиочастотный центр" Александра Весельчакова.

Ранее сообщалось, что уголовное дело возбудили в связи с выводом средств Роскомнадзора через подконтрольное ведомству ФГУП "Главный радиочастотный центр". Уточняется, что незаконная зарплатная схема действовала с 2012 по февраль 2017 года. Всего за это время было похищено свыше 20 миллионов рублей. Расследованием уголовного дела занимается Следственный комитет России.