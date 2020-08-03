Суд арестовал директора турбазы на Алтае, где погибли четыре человека

Алтайский районный суд постановил арестовать на два месяца руководителя турбазы "Глобус" в Алтайском районе Алтайского края, где ранее погибли четыре человека. Об этом сообщает ТАСС.

"По ходатайству следователя владельцу турбазы "Глобус" судом избрана мера пресечения в виде заключения под стражу", – сообщили в пресс-службе СУ СК по региону.

Мужчину подозревают в совершении преступления, предусмотренного частью 3 статьи 238 Уголовного кодекса РФ ("Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекших по неосторожности смерть двух и более лиц").

В ходе следствия было установлено, что причиной смерти членов семьи стало отравление окисью углерода от дизель-генераторов.

Тела четырех человек обнаружили 31 июля, дверь в их номер пришлось взломать.

