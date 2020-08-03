Суд арестовал директора турбазы на Алтае, где погибли четыре человека

13:25
Алтайский районный суд постановил арестовать на два месяца руководителя турбазы "Глобус" в Алтайском районе Алтайского края, где ранее погибли четыре человека. Об этом сообщает ТАСС.
"По ходатайству следователя владельцу турбазы "Глобус" судом избрана мера пресечения в виде заключения под стражу", – сообщили в пресс-службе СУ СК по региону.
Мужчину подозревают в совершении преступления, предусмотренного частью 3 статьи 238 Уголовного кодекса РФ ("Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекших по неосторожности смерть двух и более лиц").
В ходе следствия было установлено, что причиной смерти членов семьи стало отравление окисью углерода от дизель-генераторов.
Тела четырех человек обнаружили 31 июля, дверь в их номер пришлось взломать.
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: