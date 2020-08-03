Владельцу алтайской турбазы, где погибла семья, предъявили обвинение

Фото: vk.com/turbaza_globus

Владельцу турбазы "Глобус" в Алтайском крае, где погибла семья, предъявлено обвинение. Об этом сообщили в пресс-службе СУ СК по региону.

Владелец базы обвиняется по статье "Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекших по неосторожности смерть двух и более лиц". Мужчина был задержан и допрошен. Следователи готовят ходатайство в суд об избрании ему меры пресечения в виде заключения под стражу.

По данным следователей, семья из четырех человек, в том числе двое детей 16 и 10 лет, приехала на турбазу 26 июля из Барнаула. Отмечается, что владельцы базы обратились в полицию после того, как заметили, что семья несколько дней не выходит из номера.

Позднее следователи провели осмотр туристической базы, в результате в забронированном семьей номере были обнаружены их тела без внешних признаков насильственной смерти, сообщили в СК.

Следователи считают, что одной из версий гибели людей является отравление окисью углерода. В СК заявили, что владелец базы в ночь на 27 июля занес в помещение два бензиновых электрогенератора для обеспечения работоспособности насосной станции и системы водоснабжения базы.

"Следователями СК совместно со специалистами Роспотребнадзора проведен следственный эксперимент, по результатам которого установлено, что работа генератора в помещении бойлерной явилась причиной появления окиси углерода в номерах, расположенных на втором этаже корпуса, где и находился номер потерпевших", – говорится в сообщении.

На месте происшествия продолжает работать следственно-оперативная группа. Специалисты проводят необходимые мероприятия для установления обстоятельств трагедии. Также назначен ряд судебных экспертиз.

