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Новости

30 сентября 2013, 16:12

Город

Для инновационного центра "Сколково" построят теплотрассу

От районной теплостанции "Кунцево" до инновационного центра "Сколково" планируют построить теплотрассу. Об этом сообщает пресс-служба Мосгосстройнадзора.

Трасса теплоснабжения пройдет по улице Беловежская и в районе МКАД.

Кроме того, в рамках заказа выполняются работы по реконструкции камеры теплосети для повышения надежности системы теплоснабжения уже существующей жилой застройки.

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