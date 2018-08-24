Два новых храма планируют построить в ТиНАО

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Два храма могут построить в ТиНАО. Об этом сообщили в пресс-службе Москомстройинвеста.

Как сообщает Агентство "Москва", градостроительно-земельная комиссия Москвы согласилась с предоставлением двух земельных участков для строительства. Планируется, что храмы будут построены в поселении Марушкинское и в поселении Вороновское. Суммарная площадь храмового комплекса в поселении Марушкинское составит 2,4 тысячи квадратных метров, а в поселении Вороновское − 1 тысячу 560 квадратных метров.

Ранее сообщалось, что храмовый комплекс в Северном Бутове построят к 2021 году. В настоящее время идет подготовка всей необходимой документации. Храм Дмитрия Донского станет одним из самых заметных и значительных программных храмов.

Площадь храма на 500 прихожан и дома причты составит 17 тысяч квадратных метров. Здесь также расположатся спортивные и просветительские центры для жителей района. Вся территория комплекса займет 1,67 гектара. В ходе первого этапа строительства планируется возведение храма, Дома милосердия и котельной.