Телевизионный комплекс НТВ построят в Москве в 2019 году

Фото: портал Москва 24/Лидия Широнина

До 31 декабря 2019 года в столице возведут телевизионный комплекс НТВ. Расположится он на Новомосковской улице, владение 18–22, что на северо-востоке столицы.

Как сообщает пресс-службе Москомстройинвеста, Градостроительная земельная комиссия Москвы во главе с Сергеем Собяниным, согласилась продлить срок реализации этого инвестиционного проекта без применения штрафных санкций.

Телевизионный комплекс общей площадью 70,5 тысячи квадратных метров разместится на участке площадью 1,4 гектара. На данный момент уже возведен каркас здания, кровля, облицованы фасады и частично обустроены внутренние инженерные системы.