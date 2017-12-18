Телевизионный комплекс НТВ построят в Москве в 2019 году

18 декабря, 11:25
Фото: портал Москва 24/Лидия Широнина
До 31 декабря 2019 года в столице возведут телевизионный комплекс НТВ. Расположится он на Новомосковской улице, владение 18–22, что на северо-востоке столицы.
Как сообщает пресс-службе Москомстройинвеста, Градостроительная земельная комиссия Москвы во главе с Сергеем Собяниным, согласилась продлить срок реализации этого инвестиционного проекта без применения штрафных санкций.
Телевизионный комплекс общей площадью 70,5 тысячи квадратных метров разместится на участке площадью 1,4 гектара. На данный момент уже возведен каркас здания, кровля, облицованы фасады и частично обустроены внутренние инженерные системы.
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: