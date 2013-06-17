Новый торговый центр откроется в Щербинке в августе

В августе в Новомосковском округе по адресу: город Щербинка, ул. Спортивная – Симферопольское шоссе будет открыт торговый центр "Акварель".

Площадь помещения составит 16,7 тысяч квадратных метров, в ТЦ будут как торговые помещения, так и офисы.

Строительство началось в феврале 2012 года. К настоящему моменту оно завершено на 95%, ведутся внутренние отделочные работы, благоустройство и озеленение территории.

При центре уже начала работать открытая наземная автостоянка на 599 машино-мест. Кроме того, проведена реконструкция Железнодорожной улицы с созданием дополнительной полосы движения.