Детский сад на 220 мест построят на Краснобогатырской улице

Фото: портал Москва 24/Александр Авилов

Детский сад на 220 мест построят на западе столицы. Соответствующий проект одобрила Москомархитектура, сообщил главный архитектора Москвы Сергей Кузнецов.

Сад расположится на Краснобогатырской улице. Он спроектирован с учетом всех современных нормативов и требований – начиная от озеленения территории и заканчивая расположением помещений в здании.

Трехэтажный детский сад площадью пять тысяч "квадратов" будет прямоугольным, с белыми фасадами, украшенными вставками из разноцветных панелей.

Внутри, помимо групповых ячеек, будет столовая, комнаты для занятий, кабинет медсестры и логопеда, спортивный и музыкальный залы.

Рядом с садом расположится благоустроенная территория, спортивная и 12 игровых площадок. Она будет включать две зоны для игр детей 6–7 лет, девять – для детей младшего и среднего возраста, а также площадку для детей с нарушением опорно-двигательного аппарата.

До конца года на Варшавском шоссе откроют круглый детский сад. Такая форма здания ставит себя в противовес довольно строгой застройке окружающего района и станет одним из акцентов строящегося жилого комплекса.

Детский сад рассчитан на 220 человек. Его открытие позволит уменьшить очереди в детские сады. Такую задачу ставил Сергей Собянин.