Утвержден дизайн-проект станции метро "Шереметьевская"

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Москомархитектура утвердила дизайн-проект станции "Шереметьевская" Большой кольцевой линии метро, сообщает портал мэра и правительства Москвы.

Появится она в районе Марьина Роща на северо-востоке столицы. У станции будет лишь один вестибюль, который разместится на пересечении Сущевского Вала и 2-й улицы Марьиной Рощи. С "Шереметьевской" можно будет пересесть на станцию "Марьина Роща" Люблинско-Дмитровской линии метро.

В основе дизайн-проекта легла эстетика фарфора. Это обязательный элемент дворянской усадьбы графа Шереметева, которая находится недалеко от будущей станции.

Как рассказал и.о. главного архитектора Москвы Сергей Кузнецов, особенностью вестибюля станут глянцевые шары белого цвета высотой 2,5 метра. По его словам, они будут напоминать натертые до блеска фарфоровые чайники на графском обеденном столе.

Глянцевые шары также заменят классические колонны в здании наземного вестибюля станции. Вечером на здании с панорамным остеклением будет зажигаться архитектурная подсветка. За счет трехметровых окон днем помещения вестибюля будут наполняться естественным светом.

Фарфор встречается и в дизайне платформы станции. Из светлого гранита сделают колонны, стены и пол. Открыть станцию планируется в 2022 году. Ее заложат на глубине 74 метра.

Большая кольцевая станет самой длинной веткой московского метро. На новом пересадочном контуре расположится 31 станция. Он существенно разгрузит уже действующее кольцо подземки, в среднем пассажиры будут экономить в пути около 20 минут.

Первый участок БКЛ открылся в феврале этого года. Поезда поехали от станции "Петровский парк" до "Делового центра". Полностью завершить строительство нового кольца планируется к 2023 году.